Heusden-Zolder -

Vrijdag kon iedereen terecht bij het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum in Heusden-Zolder voor gratis legkippen of muskus-eenden. De oproep is niet onopgemerkt gepasseerd. De actie was een groot succes, want nog voor de middag hadden alle kippen een nieuwe thuis gevonden.