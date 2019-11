Twaalf politiepatrouilles kunnen dieven niet inrekenen

Landen - De politie Getevallei (Tienen-Landen) kreeg donderdagavond de melding van de bewoners aan de Grote Steenweg in Eliksem (Landen) dat zij drie verdachten rond hun huis hadden opgemerkt. Ze konden de kentekenplaat van hun auto noteren en speelden dit door aan de politie. Even later merkte de politie de verdachte wagen op die aan volle snelheid in de richting van Wange (Landen) reed maar ze konden die niet onderscheppen. Kort daarop werd het voertuig, een Peugeot die in Verviers werd gestolen, opgemerkt aan een woning in Linter. De politie observeerde de auto discreet maar de daders kwamen niet opdagen. Toen liep de melding binnen dat in de buurt een VW Polo werd gestolen. De politie maakte met twaalf ploegen, een helikopter van de federale politie en een speurhond jacht op de Polo. Ze troffen de auto aan op de Invalsweg in Tienen maar de inzittenden bleken door de velden gevlucht. Een zoektocht in de velden leidde niet tot resultaat. De dieven wisten te ontkomen. (tb)