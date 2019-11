Raf Terwingen hekelt “schofferende uitspraken” Walter De Donder: “Mustafa is ook ene van ons”

Raf Terwingen, kandidaat-voorzitter bij CD&V, noemt de veelbesproken migratie-uitspraken van partijgenoot en kandidaat-voorzitter Walter De Donder “schofferend”. “Van migratie en integratie een karikatuur maken, brengt ons alleen nog verder van de oplossing”, schrijft Terwingen in een opiniestuk. Terwingen wil af van het “wij-zij”-denken. “Onze Vlaamse identiteit wordt gemaakt door iedereen die hier verblijft. Mustafa is ook ene van ons als hij Nederlands spreekt en van Vlaanderen houdt”, aldus Terwingen.

Walter De Donder kwam de voorbije dagen onder vuur te liggen na omstreden uitspraken over migratie. In een filmpje dat hij postte op Twitter zei De Donder onder meer dat “er wijken in Antwerpen ...