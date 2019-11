Eli Iserbyt verslaat Tom Pidcock ondanks materiaalpech in heroïsch duel op de Koppenberg

Eli Iserbyt heeft nu ook de Koppenbergcross in Melden gewonnen. De renner van Pauwels Sauzen-Bingoal kreeg in de vijfde van zeven rondes af te rekenen met materiaalpech, maar won alsnog na een heroïsch duel met Tom Pidcock. De jonge Brit werd knap tweede, de derde plaats was voor Michael Vanthourenhout. Iserbyt is meteen ook de eerste leider in de DVV Verzekeringen Trofee.

Maar één logische favoriet voor de start van de Koppenbergcross: Eli Iserbyt. De tweevoudige beloftenwereldkampioen won dit seizoen al zes crossen en was afgelopen zondag nog de beste in Gavere-Asper. Op de loodzware Koppenberg ging hij in de regen en de wind op zoek naar zijn tweede opeenvolgende zege in een veldritklassieker. En zijn start was goed, heel goed: Thijs Aerts probeerde hem nog even te volgen, maar Iserbyt was al snel gaan vliegen. De tegenstand kwam vanuit een hoek die Iserbyt intussen goed kent: Tom Pidcock.

Foto: BELGA

Pidcock, de regerende wereldkampioen bij de beloften, kon aansluiting vinden bij zijn generatiegenoot. Toen Iserbyt er een nieuwe snok aan gaf, moest de Britse kampioen wel terug eraf. Maar Pidcock gaf zich niet zomaar gewonnen en keerde terug, net zoals Belgisch kampioen Toon Aerts. Iserbyt bleek echter op dat moment de sterkste en ging opnieuw solo: vooral bergop nam onze landgenoot seconden op Pidcock en co. De Brit werd niet geholpen door een valpartij. Intussen verdween Laurens Sweeck uit de koers.

Ketting eraf

Iserbyt leek op weg naar een nieuwe solozege, maar aan het einde van ronde vijf keerde het tij zich dramatisch. Bij het opdraaien van de Koppenberg kreeg Iserbyt kettingproblemen. De jonge West-Vlaming kon zijn weg niet meteen hervatten. En zo kwam Pidcock opnieuw aansluiten. In de daaropvolgende ronde, de voorlaatste, ging Pidcock ervandoor met een razendsnelle afdaling. Maar Iserbyt dichtte het gat op de Koppenberg, waarna de twee samen de slotronde ingingen.

In die laatste ronde bleek Iserbyt de betere. Pidcock haalde alles uit de kast, maar het tempo van zijn concurrent lag net te hoog. Iserbyt pakte zo zijn zevende zege dit jaar: een straffe prestatie. De winnaar kwam totaal uitgeput over de finish. Net als Pidcock, die 31 seconden later als tweede over de meet bolde. Michael Vanthourenhout werd derde maar volgde al op meer dan anderhalve minuut van de winnaar. Toon Aerts en Lars van der Haar belandden net naast het podium.

Uitslag Koppenbergcross:

1) Eli Iserbyt

2) Tom Pidcock

3) Michael Vanthourenhout

4) Toon Aerts

5) Lars van der Haar

6) Tom Meeusen

7) Corné van Kessel

8) Tim Merlier

9) Jens Adams

10) Jim Aernouts