Dochters van Demi Moore spreken zich uit over haar verslaving: “Er kwam een monster tevoorschijn”

Demi Moore sprak samen met haar twee dochters over haar drugsverslaving in de talkshow Red Table Talk. Dochter Tallulah onthulde dat de verslavingsproblematiek van haar moeder een wig in hun relatie dreef: “Het was alsof de zon onderging en een monster tevoorschijn kwam.”

Naar aanleiding van haar openhartige getuigenis over haar drugsverleden in haar memoires ‘Inside Out’ kwamen Demi Moore en haar dochters als gasten langs in de talkshow Red Table Talk. Daar spraken Demi (56), Tallulah (25) en Rumer (31) openlijk over de gevolgen van Demi’s verslaving. Scout, de derde dochter van de actrice, nam niet deel aan het gesprek.

“Het was alsof de zon onderging en een monster tevoorschijn kwam”, vertelt Talullah. “Ik herinner me de angst die ik voelde opborrelen als haar ogen zich een beetje meer dan anders sloten, als ze anders begon te praten of als ze zich plots veel hartelijker ten opzichte van me gedroeg.”Haar dochter benadrukte ook nog dat ze in die periode vaak kwaad werd op haar moeder. “Ik sprak tegen mijn moeder alsof ze ene kind was. Ze was toen niet de moeder bij wie we opgegroeid zijn.

Demi Moore kampte als twintiger al met een drugverslaving, maar slaagde er toen in om succesvol af te kicken en twintig jaar nuchter te blijven. Nadat ze in 2012 scheidde van Ashton Kutcher raakte ze opnieuw verslaafd aan medicijnen en alcohol.