Wout van Aert heeft voor het eerst in het veld gereden sinds zijn blessure

Heuglijk nieuws voor Wout van Aert op de dag van de Koppenbergcross. Terwijl zijn collega’s deze vrijdagnamiddag in Melden zullen ploeteren, heeft Van Aert een nieuwe stap gezet in zijn recuperatie. De drievoudige wereldkampioen reed vrijdag voor het eerst sinds hij in de Tour zwaar geblesseerd raakte op een fiets in het veld.