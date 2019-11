Marc Brys waarschuwt zijn spelers voor komst van geplaagd Oostende: “Top zijn, anders krijgen we rammel”

STVV kreeg woensdag een boost door de overwinning in Mechelen, met het tweeluik Oostende-Cercle Brugge in het vooruitzicht hoopt iedereen op de verdere klim naar boven. “Alleen als mijn spelers beseffen dat wij in elke wedstrijd top moeten zijn, kunnen wij winnen. Tegen iedere ploeg in de klassering moet bij ons iedereen 100 procent zijn, anders krijgen wij rammel. Ook van Oostende dat het moeilijk heeft”, waarschuwt Marc Brys.