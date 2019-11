Genkse theatermaker Gorges Ocloo zweert antidepressiva af: “Ik ben wie ik ben”

Genk -

Als je met vijf theaterstukken in één seizoen komt aanzetten, kan je verwachten dat er bijnamen als “hardest working man in showbizz” voor je worden bedacht. Als ze je ook nog eens als “één van de meest fascinerende theatermensen van het moment” omschrijven, willen wij weten wat dat met een mens doet. In het geval van Genkenaar Gorges Ocloo (31) bitter weinig: “Er is maar één ding wat ik wil, en dat is werken.”