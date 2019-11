Een citytrip plannen? Krakau tot beste citytripbestemming in Europa verkozen

Krakau, de tweede grootste stad van Polen, is als beste Europese bestemming voor een citytrip uit de bus gekomen. En dat al voor de derde keer op rij. Dat meldt de Britse consumentenorganisatie Which?

Voor het derde jaar op rij is Krakau volgens Which? tot de beste citytripbestemming in Europa verkozen. De Britse consumentenorganisatie baseert zich hiervoor op de resultaten van een grootschalige landelijke enquête, waaraan 4.704 respondenten deelnamen en waarin 43 Europese steden beoordeeld werden.

De Poolse stad was de enige stad met een algemene score van 93 procent en daarbovenop vijf toegekende sterren voor de categorie ‘waar voor je geld’. Opmerkelijk? Parijs en Rome maakten het niet eens in de top tien. Deze steden deden het dan weer een stuk beter:

1. Krakau, Polen: 93 procent

2. Sevilla, Spanje: 90 procent

3. Valencia, Spanje: 89 procent

4. Berlijn, Duitsland: 88 procent

5. Amsterdam, Nederland: 86 procent

6. Budapest, Hongarije: 86 procent

7. München, Duitsland: 86 procent

8. Venetië, Italië: 86 procent

9. Verona, Italië: 86 procent

10. Bordeaux, Frankrijk: 85 procent