Yara Kastelijn is nu ook de beste in Koppenbergcross en wint tweede klassieker in zes dagen

Afgelopen zondag zag ze al een droom in vervulling gaan door de Superprestigemanche in Gavere-Asper te winnen, en op Allerheiligen was het opnieuw raak voor Yara Kastelijn. De Nederlandse liet de concurrentie al in de openingsronde ter plaatse tijdens de Koppenbergcross (DVV Trofee) en hield uiteindelijk stand. Europees kampioene Annemarie Worst kwam in de slotronde nog akelig dichtbij, maar moest vrede nemen met plaats twee.

Modder, veel wind en kans op regen: het beloofde een helse rit te worden voor het vrouwelijke veldritpeloton. Italiaans kampioene Eva Lechner en Yara Kastelijn hadden er wel zin in en dicteerden het tempo bij de eerste beklimming van de gevreesde Koppenberg. De twee reden meteen een eindje weg van de concurrentie. Maar voor Kastelijn ging het nog te traag: de Nederlandse, afgelopen zondag winnares in Gavere-Asper, liet Lechner achter en ging er alleen vandoor. Kastelijn gaf meteen van jetje, want de voorsprong groeide meteen naar zo’n twintig seconden.

Europees kampioene Annemarie Worst, die traag startte, bleef intussen ook niet bij de pakken zitten. De Nederlandse ging achter haar landgenote aan. Een interessante tweestrijd kondigde zich aan. Voor plek drie vochten Lechner en Alice Maria Arzuffi een Italiaans duel uit, met Ceylin Carmen del Alvarado op korte afstand. Ook onze landgenotes Ellen Van Loy en Alicia Franck streden voor wat ze waard waren. Kim Van De Steene, vorig jaar nog de verrassende winnares, lag halverwege de cross op de tiende plaats.

In de laatste twee rondes kroop Worst steeds dichter en dichter bij haar landgenote, maar Kastelijn hield stand. De deelneemsters moesten nog opletten voor een reclamebord dat op de start/finishlijn waaide, maar vrijwilligers konden dat snel weghalen. De 22-jarige Kastelijn hield aan de finish uiteindelijk tien seconden over op Worst. Arzuffi won de strijd om plek drie van landgenote Lechner. Alicia Franck en Ellen Van Loy waren de beste landgenotes op plekken zeven en acht.

Verrassing bij de beloften

Jens Dekker heeft de Koppenbergcross bij de beloften op zijn naam gezet. Dekker, wereldkampioen bij de junioren in 2016, hing zijn fiets aan de haak in januari van dit jaar na aanhoudende ademhalingsproblemen. Vorig weekend maakte hij in Luxemburg zijn comeback met een negende plaats. In zijn tweede wedstrijd schiet hij nu al meteen raak. De Nederlander haalde het vrijdag voor zijn landgenoot Ryan Kamp, Gerben Kuypers vervolledigde het podium.

Baers wint bij junioren

Geen Thibau Nys aan de start op de Koppenberg, wel een pak andere junioren. Op Arne Baers stond geen maat in het slot. Lennert Belmans reed naar plek twee, Yorben Lauryssen schudde nog een stevige slotronde uit de benen en snelde naar de derde podiumplek. Bij de tweedejaarsjaarnieuwelingen was Iben Rommelaere aan het feest, voor Robbe Dhondt en de Luxemburger Mathieu Kockelmann. De Brit Oliver Akers toonde zich de sterkste bij de eerstejaarnieuwelingen en haalde het met ruim een halve minuut voorsprong op zijn landgenoot Max Greensill, onze landgenoot Antoine Jamil finishte als derde. Bij de meisjes toonde Zoe Backstedt zich de beste van het pak.