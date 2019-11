Raf Terwingen (CD&V): “Walter De Donder haalt Vlaams Belang langs rechts in”

Raf Terwingen, burgemeester van Maasmechelen en kandidaat-voorzitter van CD&V reageert bij TVL op de uitspraken van zijn partijgenoot en mede kandidaat-voorzitter Walter De Donder. De Donder zei eerder deze week in een videoboodschap op Twitter dat hij een aantal wijken in Vlaanderen ziet ontvolken. En die uitspraken zijn niet in goede aarde gevallen bij Terwingen.