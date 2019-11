Orkaan Bernd Storck doet nu ook assistent-trainer José Jeunechamps vertrekken bij Cercle Brugge

Bernd Storck blijft als een orkaan door Cercle gaan. Na Francois Vitali, Jean Akakpo en Emmanuel Coquelet houdt nu ook Jose Jeunechamps het voor bekeken bij Cercle.

De Luikenaar, die in een vroeger leven carrossier was, kon het in Brugge goed vinden met Riga, Vercauteren, Guyot en Mercadal, maar met Storck klikte het niet. Dieptepunt was toen hij tegen Charleroi en Genk als analist op de tribune moest gaan zitten. “Wie mij volgt, die blijft”, zei Storck al op zijn eerste werkdag. Jeunechamps besliste zelf om op te stappen na meer dan 2 jaar Cercle. Vorig seizoen was hij nog een tijdje T1 na het ontslag van Guyot.