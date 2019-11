Ruben Bemelmans grijpt naast finale in dubbelspel in Eckental

Ruben Bemelmans heeft zich op het Challengertoernooi in het Duitse Eckental (tapijt/46.600 euro) niet kunnen plaatsen voor de finale in het dubbelspel. Aan de zijde van de Duitser Daniel Masur verloor hij vrijdag van de Nederlander Sander Arends en de Tsjech Roman Jebavy, het eerste reekshoofd. Het werd 6-4, 3-6 en 10/7 na een uur en zeventien minuten tennis.

In het enkelspel sneuvelde Ruben Bemelmans (ATP 217) dinsdag in de tweede ronde. Steve Darcis (ATP 181) zit wel nog in het toernooi en treft in de kwartfinales de Oekraïner Illya Marchenko (ATP 256).