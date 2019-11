Meisje (7) in kritieke toestand door verdwaalde kogel tijdens Halloween

In de Amerikaanse stad Chicago is een meisje van zeven jaar neergeschoten toen ze snoep ophaalde voor Halloween. Volgens de politie werd ze geraakt door een verdwaalde kogel van een groep mannen. “Dit zou niet mogen gebeuren in onze stad, en waar ook ter wereld”, klinkt het bij de politie. Voorlopig zijn er nog geen arrestaties verricht. Het meisje verkeert in kritieke toestand.