Moreno De Pauw vormt duo met Nederlander Jan-Willem van Schip tijdens Zesdaagse van Rotterdam

Moreno De Pauw zal in de Zesdaagse van Rotterdam aan de zijde van de Nederlander Jan-Willem van Schip rijden. Dat maakte de organisatie vrijdag bekend.

De Pauw, die na de winter zijn fiets opbergt, mikt in Rotterdam op een tweede zege. In 2018 was hij al eens de beste met Kenny De Ketele. Die vormt in Ahoy een duo met Robbe Ghys.

“Moreno is een echte zesdaagse-specialist met veel ervaring en een sterk eindschot. Samen met Jan-Willem is hij zeker kandidaat om de Wooning Zesdaagse te winnen”, aldus wedstrijdleider Peter Schep.

De Zesdaagse van Rotterdam wordt van 2 tot 7 januari 2020 gereden. Ook Jasper De Buyst en Tosh Van der Sanden tekenen present, net als Niki Terpstra al heeft die nog geen partner.