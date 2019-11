Nieuwe baas van Europese Centrale Bank uit meteen kritiek op Nederland en Duitsland

Een nieuw tijdperk gaat vrijdag in: Christine Lagarde wordt de nieuwe baas van de Europese Centrale Bank. Lagarde, sinds 2011 de Franse directeur van het Internationaal Monetair Fonds, neemt de fakkel over van de Italiaanse Mario Draghi, die acht jaar in de functie zat en de ECB door de nasleep van de wereldwijde financiële crisis leidde.

De Europese staatshoofden en regeringsleiders nomineerden Christine Lagarde afgelopen zomer als nieuwe baas van de Europese Centrale Bank. De Française begint vrijdag aan haar nieuwe taak.

In een interview eerder deze week blikte ze al vooruit. Onder meer over de eurozone, waar volgens haar “onvoldoende elementen van solidariteit in zitten”. “We delen een munt, maar we delen op dit moment niet erg veel budgettaire politiek”, zei ze. “Er is op dit moment geen gezamenlijke begroting voor de eurozone, en dat kunnen we betreuren. Ik weet dat sommigen dat ook doen.” Lagarde echoot daarmee een standpunt van de Franse president Emmanuel Macron, die al langer ijvert voor een aparte eurozonebegroting.

Verder had Lagarde ook milde kritiek op EU-lidstaten als Nederland en Duitsland, die een begrotingsoverschot realiseren. De Europese budgettaire politiek was “goed gecoördineerd in de jaren meteen na de crisis”, maar “sindsdien hebben de landen, en dan vooral zij die een begrotingsoverschot realiseren, niet echt de nodige inspanningen gedaan” om de groei te consolideren, zei ze. Volgens Lagarde hadden die landen het overschot moeten gebruiken om te investeren in infrastructuur, onderwijs en innovatie, maar is dat te weinig gebeurd.