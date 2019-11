130 legkippen en 10 muskus-eenden gratis op te halen

Heusden-Zolder -

Vandaag, tot 16 uur kan je in het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum gratis legkippen en/of muskus-eenden ophalen. De legkippen zijn allemaal afkomstig van een inbeslagname in Puurs. “Normaal zijn het altijd de hanen die hier worden binnengebracht. En die plaatsing verloopt altijd erg moeizaam. Voor een keer zijn er dus ook eens kippen te geef. We hebben 1 november als datum geprikt zodat ook de mensen die gaan werken de gelegenheid hebben om de kippen op te halen”, zegt Rudi Oyen.