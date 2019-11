LA Clippers smeren Spurs eerste verlies aan

San Antonio is zijn ongeslagen status in het nog prille NBA-seizoen kwijt. De Spurs gingen donderdagavond met 103-97 onderuit bij de Los Angeles Clippers.

Kawhi Leonard, in de zomer overgekomen van kampioen Toronto, was met 38 punten en 12 rebounds de sterkhouder bij de thuisploeg. Ook Montrezl Harrell, op de bank gestart, was met 24 punten goed bij schot. Bij de Spurs, die hun eerste drie competitieduels hadden gewonnen, kwam DeMar DeRozan tot 29 punten.

Door het verlies van de Texanen is Philadelphia de enige ploeg die dit seizoen nog ongeslagen is. De Sixers voeren de Eastern Conference aan met vier zeges. Zaterdag gaan ze op bezoek bij Portland. Dat zal overigens zonder sterkhouder Joel Embiid gebeuren. Die is voor twee speeldagen geschorst na zijn handgemeen woensdag met Karl Anthony Towns van Minnesota. De twee grepen elkaar toen na een woordenwisseling vast en vielen zelfs op het parket. Meerdere spelers moesten de kemphanen uit elkaar halen maar niemand raakte gewond. Ook Towns moet van de NBA twee duels aan de kant blijven.

Nog donderdagavond behaalde New Orleans na vier opeenvolgende nederlagen een eerste overwinning. Onder aanvoering van Jahlil Okafor (26 ptn) en Brandon Ingram (25 ptn) klopten de Pelicans voor eigen publiek Denver met 122-107.

In de derde wedstrijd van de avond boekte Miami zijn vierde zege in vijf wedstrijden door met 97-106 te winnen in Atlanta. Rookie Kendrick Nunn werd met 28 punten topschutter.