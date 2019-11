Noord-Korea erkent dat het donderdag een nieuwe test heeft uitgevoerd met een “supergroot” systeem met “verschillende raketwerpers”. Dat kondigde het staatspersagentschap KCNA vrijdag aan. De test was succesvol, klinkt het.

Donderdag had het Zuid-Koreaanse leger al gemeld dat Noord-Korea in enkele minuten tijd twee niet-geïdentificeerde projectielen had afgevuurd. Die werden gelanceerd vanuit de westelijke Noord-Koreaanse ...