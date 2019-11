Negentien landbouwers zijn omgekomen toen hun vrachtwagen in een ravijn terechtkwam in het noorden van de Filipijnen. Dat maakte de politie vrijdag bekend.

In de vrachtwagen zaten veertig landbouwers die terugkwamen van hun werk op de rijstvelden. Het voertuig was overbelast en donderde twintig meter diep de ravijn in.

De remmen of de motor zouden het begeven ...