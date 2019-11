Turkije beticht van “onverbiddelijke vervolging voor kritiek op Syrië-offensief”

In Turkije zijn honderden mensen opgesloten omdat ze het Turkse militaire offensief van 9 oktober in het noorden van Syrië becommentarieerden of erover rapporteerden. “Er lopen absurde aanklachten tegen hen, in een poging van de overheid om kritische stemmen het zwijgen op te leggen”, klaagt mensenrechtenorganisatie Amnesty International aan. Intussen beticht het Syrisch observatorium voor de mensenrechten door Turkije gesteunde rebellen ook van inbreuken bij de uitlevering van Syrische soldaten aan Rusland.