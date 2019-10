De zonnebriltruc van Flor Decleir en wat een echte Schot onder zijn kilt draagt

In De slimste mens ter wereld hebben ze donderdagavond Flor Decleir verwelkomd, zoon van Jan. Hij speelde ‘Dikke Dirk’ in de comedyreeks Geub met Philippe Geubels. Zijn kansen om het tegen doorwinterde spelers Astrid Stockman en Sebastien Dewaele te halen, acht hij klein in. Toch beschikt hij over een flinke portie wijsheid: “Een echte Schot draagt niets onder zijn kilt, behalve lippenstift.” En haalt hij een bijzondere truc boven om zijn concentratie te behouden.