Sensatie in Anderlecht - AA Gent: Plastun scoort 3-3 in 94e minuut

Een snedig Anderlecht leek lang een maatje te groot voor AA Gent en kwam 3-1 voor, maar de bezoekers maakten er in het slot nog 3-3 van. Een aantrekkelijke partij eindigde zo op een billijk gelijkspel. Voor rust hielden Verschaeren en Depoitre de twee teams in evenwicht, Roofe leek paars-wit na de pauze die broodnodige zege te schenken met twee treffers. Yaremchuk scoorde echter nog tegen vanop de stip, Plastun kopte in de 94e minuut de gelijkmaker binnen. Anderlecht komt met één op zes weer in woelige wateren, de Buffalo’s houden contact met de kop van het klassement.