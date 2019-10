In Austin heeft de F1 zijn plannen voor 2021 ontvouwd. Het grote doel is om feller betwiste races te creëren en de kloof tussen de top en de middenmoot te verkleinen. Revolutionair is dat de F1 zichzelf voor het eerst financiële beperkingen oplegt. Een budgetplafond van 175 miljoen dollar is goedgekeurd, zij het met veel uitzonderingen.