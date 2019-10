Sanne Cant start niet op de Koppenberg en is onzeker voor Ruddervoorde

Sanne Cant zal vrijdag niet starten in de Koppenbergcross, de eerste manche van de DVV Verzekeringen Trofee. De 29-jarige Cant is niet volledig fit nadat ze aan een valpartij tijdens de verkenning van de Superprestige-wedstrijd in Gavere vorige zondag een verschoven heiligbeen (grootste bot van de wervelkolom) overhield.

Artsen probeerden de voorbije dagen meermaals het euvel te verhelpen, maar zonder succes. Cant is niet fit genoeg en zal in de Koppenbergcross niet aan de start staan. Ook de deelname van de drievoudige wereldkampioene aan de Superprestige-manche van Ruddervoorde op zondag is nog onzeker.