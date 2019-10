Hangbuikzwijn en drie kippen in beslag genomen in Houthalen

In de Kelchterhoefstraat in Houthalen heeft de politie CARMA woensdag een hangbuikzwijn en drie kippen in beslag genomen. De dieren zaten in veel te kleine ruimtes en hadden geen eten of drinken. De eigenaar had daarvoor al een verwittiging gehad maar hij verbeterde de leefomstandigheden van de dieren niet. De dieren werden in het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum in Heusden-Zolder opgevangen. De politie stelde een pv voor inbreuken op de dierenwelzijnswet op en zal de eigenaar nog verhoren. De Inspectie Dierenwelzijn werd op de hoogte gebracht.