Vrachtwagen die betrokken was bij botsing in Lanklaar vertoonde allerlei mankementen

Dilsen-Stokkem - De vrachtwagen die woensdagnamiddag betrokken was bij een zwaar ongeval op de Boslaan in Lanklaar bleek allerlei technische mankementen te hebben. Zo was de lading niet degelijk gezekerd en waren de banden versleten. Daarvoor werden de nodige pv’s opgesteld. Rond 15.45 uur botste de 19-jarige vrachtwagenbestuurder uit Weert (Nederland) achterop een auto die hem net voorbijgestoken was. De bestuurster van de auto , een 27-jarige vrouw, moest uit het wrak worden bevrijd. Ze werd naar het ziekenhuis gebracht.