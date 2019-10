Anke Buckinx bakt frietjes met mama voor Joe

Samen frietjes bakken. Het was voor radiopresentatrice Anke Buckinx (39) en haar mama Rina Vandeurzen (64) een magisch moment in frituur Fritstyle in Zonhoven afgelopen donderdag. Al was het maar omdat beide een flashback kregen naar een tijd toen Rina nog zelf frituur uitbaatte. De quality-time kwam tot stand in het kader van ‘Schatten voor Altijd-actie’ van Joe. Als eerste proeven deed Lou, de dochter van Anke.

En of ze het nog in de vingers heeft. Veel uitleg had Rina Vandeurzen niet nodig om aan de slag te gaan in de Zonhovense frituur. Alsof het gisteren was gingen de voorgebakken frieten het hete vet in ...