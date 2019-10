Met haar ‘80 Was machtig’-tournee stond Kate Ryan op vrijdag 18 november 2019 in een uitverkocht cultuurcentrum van Tessenderlo. Van die gelegenheid maakte de zangeres gebruik om een clip te draaien, tijdens de soundcheck, voor haar nieuwe single ‘Wild Eyes’.

“Wie erbij was, kan bevestigen dat het een memorabele avond was. Het voelde aan als een thuismatch, omdat ik in de streek ben opgegroeid en in het publiek zaten ook heel wat mensen die ik ken, maar een ...