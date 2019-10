Mode Deze jurken zijn gemaakt van… chocolade

Ze zien er geweldig uit en ze zijn nog eens lekker ook. Deze jurken uit chocola werden speciaal gecreëerd voor het Salon du chocolat in Parijs. Nog tot 3 november is het congresgebouw Porte de Versailles de place to be voor zoetekauwen en cacaoverslaafden. Chocolatiers van over de hele wereld gaan er aan de slag met het donkere goud in ateliers, demonstraties en workshops. Het Salon bestaat dit jaar 25 jaar en is het grootste chocolade-evenement ter wereld.