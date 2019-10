Dior verkoopt juwelen uit zijn archief op een retailplatform

Farfetch biedt vanaf woensdag een exclusieve juwelencollectie van Dior te koop aan. Het luxueuze retailplatform mag de nooit eerder geziene collectie van het Italiaanse modehuis nu exclusief verkopen.

Farfetch en Dior hebben de handen ineengeslagen om een exclusieve juwelencollectie succesvol te lanceren. De uitgebreide collectie bestaat uit een tachtigtal vintage halssnoeren, ringen, oorbellen, broches en armbanden, gemaakt tussen 1976 en 1998, door de experten bij modehuis Christian Dior.

Susan Caplan, experte in vintage juwelen, hielp Farfetch met het samenstellen van de collectie. “Ik ben vereerd om Farfetch bij te staan. Ik ben er trots op dat klanten nu de kans krijgen om een bewuste, duurzame aankoop te maken dat onderdeel vormt van de rijke geschiedenis van het modehuis Dior.”

De collectie is nooit eerder vertoond en komt rechtstreeks uit het archief van het modehuis. Vanaf woensdag wordt de collectie exclusief te koop aangeboden op het retailplatform Farfetch. Wil je graag een vintage Dior in huis halen? Vanaf 413 euro heb je al een paar oorbellen in je bezit. De prijzen lopen op tot 4,844 euro.