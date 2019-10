Actrice verkleedt gezin als cast van ‘Friends’... en wordt op haar plaats gezet door hoofdrolspeelster

Wie heeft er nog vijanden nodig met vrienden als Courteney Cox? De ‘Friends’-actrice reageerde kort maar krachtig toen een collega zich samen met haar dochters verkleedde als de sterren uit de populaire sitcom uit de jaren ‘90.

Actrice Sara Foster, vooral bekend van de remake van ‘Beverly Hills 90210’, verkleedde zich voor Halloween als Monica Geller, het personage van Cox uit ‘Friends’, terwijl haar dochters Rachel Green (gespeeld door Jennifer Aniston) en Phoebe Buffay (rol van Lisa Kudrow) uitbeeldden.

Cox vond de outfit van de twee dochters van Foster wel geslaagd, maar voor die van Foster had ze minder begrip. Allicht omdat haar personage Monica in de reeks nooit in de koffiebar Central Perk heeft gewerkt, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Rachel.

“Jij… Wie moet jij in godsnaam voorstellen?”, klonk het op Instagram. Toen Foster daarop grappend reageerde met de melding “Jou. Je hebt duidelijk nooit naar ‘Friends’ gekeken”, reageerde Cox met de dodelijke comeback “Jij duidelijk ook nooit”, en een emoji van een kok - Monica’s beroep in ‘Friends’.

Foto: Instagram