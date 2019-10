Steve Darcis wipt eerste reekshoofd Majchrzak op Challenger-toernooi in het Duitse Eckental

Steve Darcis (ATP 181) heeft zich donderdag geplaatst voor de kwartfinales van het Challengertoernooi in het Duitse Eckental (tapijt/46.600 euro). ‘Shark’ won in de derde ronde van het Poolse topreekshoofd Kamil Majchrzak (ATP 90). Het werd 3-6, 6-2 en 7-5 na ruim twee uur tennis.

Om door te stoten naar de halve finales, moet de 35-jarige Darcis voorbij de Oekraïner Illya Marchenko (ATP 256) of de Tsjech Zdenek Kolar (ATP 267).

Ruben Bemelmans (ATP 217) werd dinsdag uitgeschakeld in de tweede ronde (zestiende finales). Hij komt later op de dag wel nog in actie in het dubbelspel. Aan de zijde van de Duitser Daniel Masur treft de Limburger in de kwartfinales (tweede ronde) het Israëlisch-Moldavische duo Jonathan Erlich/Denys Molchanov. Die vormen het vierde reekshoofd.