Vrouw (29) steekt beste vriend in gezicht met mes: 40 maanden cel met uitstel

As -

Een 29-jarige vrouw uit As heeft donderdag een celstraf van veertig maanden met uitstel onder voorwaarden gekregen voor het neersteken van haar beste vriend (53) uit Turnhout. Na een avond op café sloegen de stoppen door en stak ze met een mes in zijn buik, borst, pols en gezicht. Het slachtoffer deed een hopeloze poging om zelf naar het ziekenhuis te rijden, maar belandde met zijn auto in de gracht waar hij gevonden werd door een ambulancier die toevallig met de MUG passeerde.