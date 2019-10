70-jarigen Spalbeek vieren feest

Spalbeek

Hasselt - Vrijdag 27 september kwamen de 70-jarigen van Spalbeek samen in zaal Eneide om er hun jubileum te vieren.

"Twintig jaar geleden kwamen we als Abraham of Sarah, geboren in Spalbeek, maar zelden getogen. Zo kwamen we voor het eerst terug samen na hun vertrek uit het lager onderwijs", zo vertellen de 70-jarigen. "De tijd van de bewaarschool onder de 'bewaking' van twee nonnen en het lager onderwijs met een jongens- en meisjesschool lag dan al lang achter ons. Daarna kwam het er maar niet van om opnieuw een reünie te organiseren."

In 'petit comité' werd er twintig jaa later weer contact gezocht met de jubilarissen van toen. "Doelbewust hebben we zaal Eneide (naast de speelplaats van de bewaarschool) als locatie gekozen" ,klinkt het. En het was een blij weerzien tussen de 70-jarigen van Spalbeek. Er werd bijgebabbeld over elkaars leven en er werden mooie herinneringen opgehaald.

Een mini-receptie, een heerlijke barbecue, koffie met taart, helpen bij het opruimen voor de blijvers... meer was er niet nodig om er na twintig jaar weer een gezellig samenzijn van te maken.