Hasselt -

De Sint-Hubertuskerk in Runkst gaat half gesloopt worden en dienst doen als kerkruïne. De locatie moet een nieuwe groene ontmoetingsruimte worden in de dichtbebouwde Hasseltse wijk. De kerk is niet beschermd en kan dus gemakkelijk een nieuwe bestemming krijgen. Over de precieze invulling gaat het stadsbestuur overleg plegen met de Runkstenaren en de lokale verenigingen.