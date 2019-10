Hasselt -

In heel Limburg maken nabestaanden de graven van overleden familieleden piekfijn in orde voor Allerheiligen. De jaarlijkse schoonmaak is soms meer nog dan de dag van Allerheiligen zelf een moment om stil te staan bij verloren dierbaren. Op het kerkhof Kruisveld in Hasselt was het vanochtend al bijzonder druk.