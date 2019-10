Onduidelijkheid rond slagboom Boudewijnparking in Hasselt

Hasselt -

Aan een openbare parking in Hasselt zijn slagbomen geplaatst die voorbijgaan aan hun doel. Er zijn geen betonblokken noch signalisatie, dus automobilisten rijden gratis de parking aan de Boudewijnlaan in en uit. Dit leidt tot een absurde situatie. De politie verwijst naar een nieuwe afspraak tussen de stad en hogeschool PXL en ook UHasselt. Tijdens de schooluren zou de parking enkel toegankelijk zijn voor studenten. Na de schooluren zou de parking toegankelijk moeten zijn voor iedereen. Maar dat is de parking van de brandweerkazerne ook, en die is al een hele week gesloten.