Geen straf voor opblazen Peerse broodautomaat door verjaring

Peer / Bocholt -

De drie daders die op 4 februari 2016 de broodautomaat van bakkerij Truyens-Hamm op de Noordervest in Peer opbliezen, gaan vrijuit. Hun advocaten opperden dat het toestel een roerend goed was waardoor er sprake was van verjaring. De rechtbank volgde die redenering. Bijgevolg heeft de bakker, die de deuren intussen sloot, geen recht op zijn gevraagde schadevergoeding van 5.000 euro.