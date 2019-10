Een week na Mexico is de F1 te gast in de Verenigde Staten. Het Circuit of the Americas in Austin (Texas) is de eerste omloop in het land die speciaal voor de F1 gebouwd is en krijgt zondag zo goed als zeker een kampioenenfeest. Lewis Hamilton heeft immers maar 4 puntjes nodig. Drie coureurs – waaronder Max Verstappen – ronden dit weekend de kaap van de 100 GP’s.