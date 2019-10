Conner Rousseau (sp.a) wil dat Vlaanderen organisatie van afgelaste klimaattop overneemt

Sp.a-fractieleider in het Vlaams Parlement Conner Rousseau vraagt dat de Vlaamse regering het initiatief neemt om de afgelaste VN-klimaattop in Chili hier in België te organiseren. “Als het de regering menens is dat de klimaatproblematiek hoog op de politieke agenda moet staan, is dit een uitgelezen kans om Vlaanderen als regio op de kaart te zetten”, zegt Rousseau.