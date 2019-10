Laszlo Bölöni zag Antwerp zijn beste uitmatch van het seizoen spelen ondanks late 2-2: “Vooral over de mentaliteit was ik zéér te spreken”

Goed geslapen had Bölöni afgelopen nacht niet. De zure Genkse gelijkmaker in minuut 95 lag op zijn maag. Voor het overige kan de Roemeen wel verder met hetgeen hij van zijn ploeg in de Luminus Arena zag. “We speelden onze beste uitmatch van het seizoen”, blikte de coach een dag later terug.

Het is een gewoonte op de Bosuil. Een dialoog tussen coach en pers twee dagen voor de wedstrijd. Zo kwam het dat Bölöni minder dan twaalf uur na het laatste fluitsignaal in Genk alweer aanschoof voor een praatje met de media. Zaterdagavond wacht alweer een uitduel in Moeskroen. “Zaterdag al?”, schrikt Bölöni wanneer we hem met de datum confronteren. “Aan het werk dan, want Moeskroen wordt allesbehalve een hapklare brok. Ik wil de positieve zaken meenemen uit onze wedstrijd tegen Genk, die misschien wel onze beste uitmatch van het seizoen was. Onze organisatie stond er, we deden goed mee aan het spel en wat voor mij hét belangrijkste was: onze mentaliteit zat goed.”

Van 0-2 naar 2-2

De twee tegengoals in het laatste kwart waren een smet op de prestatie van de Great Old. Ook in de recente ontmoetingen tegen Standard (van 2-0 naar 2-2) en KV Mechelen (van 0-1 naar 3-1) gaf Antwerp een voorsprong uit handen. “Ik heb geen zin om er dieper op in te gaan, want een directe verklaring is er niet”, aldus Bölöni. “De nul houden is inderdaad moeilijker dan de vorige seizoenen, maar vergeet niet dat we gisteren tegen Genk speelden. De landskampioen, die thuis nog niet vaak verloor (één keer tegen Zulte Waregem, red.). Bovendien speelden we de match uit met tien tegen elf.”

Hoewel Antwerp pas diep in de tweede helft onder druk kwam te staan, voerde Bölöni slechts één wissel door. Hongla verving in blessuretijd Lamkel Zé. “Ik zag geen reden om in te grijpen, zéker niet toen Ivo (Rodrigues) nog op het veld stond. Verschillende jongens, waaronder Dino (Arslanagic) en Kevin (Mirallas) speelden hun beste partij van het seizoen. Kortom, ik was er niet van overtuigd dat we met meer wissels de 1-2 wél hadden vastgehouden. Spelers zijn ook maar mensen, die fouten maken.”

Niet-selectie Benson

Tot slot kwam Bölöni nog even terug op de niet-selectie van Benson, die zaterdag tegen KV Kortrijk nog gewoon in de basis stond. “Het is niet dat ik ontevreden was over zijn prestatie tegen Kortrijk, maar andere spelers zoals Koji (Miyoshi) en ‘Rafa’ kan ik zowel in het centrum als op de flank inzetten. Daarom ging de voorkeur naar hen. Dat heb ik Benson ook zo uitgelegd. We spelen deze week drie wedstrijden. Tegen Moeskroen heb ik hem misschien weer nodig. Zijn prestatie tegen Kortrijk was hoopgevend. Ons helemaal overtuigen vergt nog wat meer tijd. Maar dat geldt niet alleen voor Benson, ook voor Martin (Hongla) bijvoorbeeld.”