Dat belooft: Heidi Klum druk bezig met look voor Halloween

Halloween is dé dag van het Duitse model Heidi Klum. Zij geeft traditiegetrouw een feestje op 31 oktober en haalt telkens alles uit de verkleedkast om als gastvrouw indruk te maken met haar look. Ook dit jaar heeft ze iets veelbelovend in petto, zo blijkt uit een Instagramfilmpje.

Als je Halloween claimt, moet je je uiterste best doen om elk jaar te verrassen met je outfit… Althans dat vindt Heidi Klum. Het 46-jarige model is alvast aan de voorbereidingen begonnen voor de griezeligste avond van het jaar. In een filmpje op haar Instagrampagina geeft ze al een vage tip over haar look. Het ziet ernaar uit dat ze onherkenbaar zal zijn omdat er een latex masker op haar gezicht wordt aangebracht. De onthulling van haar personage, komt vermoedelijk later op de dag.

Het zou niet de eerste keer zijn dat Heidi Klum haar outfit extreme proporties aanneemt. In 2015 liet ze zich letterlijk ombouwen tot Jessica Rabbit. Twee jaar eerder bekwam ze met make-up en protheses een bejaarde versie van zichzelf. In 2016 verscheen ze niet één maar zes keer omdat ze zichzelf voor Halloween had laten ‘klonen’. Een van haar meest memorabele outfits was haar ‘gestroopt’ lichaam in 2011. Ze kroop ook al in de huid van prinses Fiona uit ‘Shrek’.

