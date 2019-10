Nog geen Nacer Chadli bij Anderlecht in topper tegen AA Gent, Vercauteren selecteert Jérémy Doku voor het eerst

Jérémy Doku is voor de eerste keer onder trainer Frank Vercauteren opgenomen in de wedstrijdkern bij Anderlecht voor de topper tegen AA Gent. Nacer Chadli, vorige vrijdag tegen Eupen afwezig met een spierprobleem, is er opnieuw niet bij.

De nog maar 17-jarige Doku kreeg begin dit seizoen voluit zijn kans van speler-manager Vincent Kompany, maar mocht onder Vercauteren zelfs niet meer op de bank zitten.

De topper tussen Anderlecht en AA Gent donderdagavond is de laatste match van de midweekspeeldag.Paars-wit verloor na de trainerswissel nog niet, maar vrijdag werd op het veld van Eupen wel slechts 0-0 gelijkgespeeld. De manschappen van Frank Vercauteren beseffen dat er meer nodig is voor een opmars in het klassement en gaan donderdag voor een driepunter. Dat moet dan gebeuren tegen de vierde in de stand.

Gent sprokkelde zijn 21 punten wel hoofdzakelijk voor eigen publiek. Buitenshuis kon het dit seizoen nog niet één keer winnen. Het lukte de Buffalo’s ook zondag niet. Op het veld van Sint-Truiden bleef het 0-0. Voor Gent-draaischijf Sven Kums wordt het geen terugkeer naar het Lotto Park. De middenvelder wordt door Anderlecht uitgeleend aan Gent en is niet speelgerechtigd tegen zijn broodheer.

Selectie Anderlecht: Chipciu, Vlap, Didillon, Adzic, Cobbaut, Zulj, Thelin, Van Crombrugge, Luckassen, Roef, Kayembe, Amuzu, Sambi Lokonga, Doku, Dewaele, Verschaeren, Sardella, Kana, Saelemaekers en Roofe.

Selectie AA Gent: Kaminski, Coosemans, De Busser, Lustig, Castro-Montes, Ngadeu, Plastun, Bronn, Asare, Mohammadi, Owusu, Odjidja, Bezus, Dejaegere, Yaremchuk, David, Depoitre, Kvilitaia, Kubo, Dompé.