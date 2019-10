Vietnamese politie start onderzoek naar mensensmokkel

De Centraal-Vietnamese politie heeft een onderzoek naar mensensmokkel gestart in provincie Ha Tinh, waar tien gezinnen hun kinderen als vermist opgegeven hebben, melden de Vietnamese staatsmedia donderdag. Het onderzoek komt er na de ontdekking van 39 lichamen in een vrachtwagencontainer in het Verenigd Koninkrijk, die het land binnenkwam via Zeebrugge.