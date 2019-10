DVV Verzekeringen Trofee van start met Koppenbergcross

Met de Koppenbergcross start vrijdag de eerste van acht manches van de DVV Verzekeringen Trofee. Vorig jaar kwam dit eindklassement op naam van Mathieu van der Poel die toen nochtans op de bult van Melden zijn slechtste resultaat van het jaar behaalde. De Nederlander is er vrijdag niet bij, een strijd mag verwacht worden tussen titelverdediger Toon Aerts en seizoensrevelatie Eli Iserbyt.

Eli Iserbyt toonde zich vorige week andermaal oppermachtig in Gavere en geldt ook vrijdag als de grote favoriet. “Al ga ik mijn vel duur verkopen”, klinkt het bij Toon Aerts in een persbericht van de DVV Verzekeringen Trofee. “Ik heb heel goede herinneringen aan die overwinning. Die sprint de hele laatste ronde, tegen Michael (Vanthourenhout) en Wout (van Aert) herinner ik me nog steeds. Maar de Koppenberg was vooral ook de eerste klassieker, live voor het Belgische publiek, een wedstrijd die in de buurt komt van de kampioenschappen.”

Eli Iserbyt is dé man van het seizoensbegin. “Ik had het me afgelopen zomer anders voorgesteld, de seizoensstart zonder Mathieu (van der Poel) en Wout”, geeft Aerts eerlijk toe. “Ik dacht dat ik nu al meer zeges zou tellen. Maar het is anders gelopen. Ik had niet verwacht dat er een andere renner op zou staan. Het toont hoe snel dingen kunnen veranderen in de sport. Al kan dat weer gebeuren.” Naar eigen zeggen heeft Aerts zich niets te verwijten. “Ik kan met honderd procent zekerheid zeggen: Eli (Iserbyt) is de factor die ervoor zorgt dat ik minder win. Deze week nog heb ik enkele wattagerecords verbroken op training. Ik ben dus minstens even goed als vorig jaar. Het is belangrijk om niet te panikeren, maar je gaat na verloop van tijd wel een beetje twijfelen. Dan doet het deugd om door je trainingswaarden zwart op wit te zien hoe goed je bent.”

Voor de Koppenbergcross is Aerts realistisch: “Ik maak me weinig illusies voor de zege. Daarvoor was het verschil in Gavere te groot. Ik had me daar voorgenomen om een paar ronden door de muur te gaan en te zien hoe de tegenstand daarop reageert. Maar het was mezelf die ik opblies. Zo weet ik weer hoe dat voelt. Ik heb al een paar scenario’s uitgeprobeerd, dit seizoen. Maar telkens kom ik meer dan een paar procenten tekort. Al geef ik natuurlijk niet op: er is nog hoop, alleen niet zoveel als ik zou willen. Ik ga vrijdag mijn vel duur verkopen.”

Bij de dames won Kim Van De Steene vorig jaar en wordt het uitkijken naar een strijd met Annemarie Worst, drievoudig wereldkampioene Sanne Cant die vorige week een totale offday kende, Alice Maria Arzuffi, Yara Kastelijn, Ceylin Alvarado en Eva Lechner.