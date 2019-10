Bewoners van negen appartementen na klein brandje rond televisie geëvacueerd

Genk -

De bewoners van een appartementsblok op De Dries in Kolderbos zijn donderdagochtend geëvacueerd na een klein brandje in één van de appartementen. Het vuur werd rond 3.30 uur opgemerkt. Er hing toen al rook in de gemeenschappelijke hal. De politie had alle mensen buiten gehaald toen de brandweer arriveerde. In het getroffen appartement bleek in de buurt van de televisie een smeulbrandje te zijn ontstaan. Het vuur was snel geblust. De ruimte werd geventileerd. Net zoals de hal. Na ongeveer een half uur mocht iedereen terug naar binnen. Allen woningen zijn nog bewoonbaar.