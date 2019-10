Is het echt sneller om van Oost naar West te vliegen?

Heb je ooit het gevoel gehad dat je vlucht naar een stad aan de oostkust veel minder tijd kostte dan een vlucht naar het westen? Je bent niet alleen. Als je naar een vluchtroute tussen Los Angeles en New York zou kijken, zul je merken dat er een groot verschil is in vliegtijd. In feite is er meestal ongeveer een uur verschil, afhankelijk van de richting waarin je reist.

Veel mensen zweren dat een verplaatsing naar het westen veel sneller zou moeten gaan, omdat de aarde naar het oosten draait (dat is waarom de zon in het oosten opkomt en in het westen ondergaat). Maar eerlijk gezegd houdt deze zogenaamde logica niet echt stand wanneer je in de lucht bent. Je langere vlucht naar het Westen wordt eigenlijk veroorzaakt door verschillende andere factoren.

Hoe de rotatie van de aarde werkt.

Er zijn een paar basiszaken die je moet weten over de rotatie van de aarde om de impact ervan op vliegreizen te begrijpen. Ten eerste draait de planeet constant om zijn as in oostelijke richting (tegen de klok in). Dit verklaart waarom het licht van de zon van oost naar west beweegt. Als je niet overtuigd bent, pak dan een wereldbol en een zaklamp. Schijn het licht op de wereldbol terwijl je het naar rechts draait. Je zult merken dat het licht in de tegenovergestelde richting lijkt te bewegen, hoewel de bol het enige is dat beweegt.

Hier beginnen veel mensen in de war te raken. Omdat we weten dat de aarde naar het oosten draait, wordt aangenomen dat deze beweging ook zou helpen om vluchten naar het westen sneller naar hun bestemming te slingeren. Daar is maar één probleem mee. Alles op aarde, niet alleen de grond, maar ook het water (en zelfs de atmosfeer), roteert in dezelfde richting, meldde Forbes. Omdat vliegtuigen in de lucht met de aarde naar het oosten worden getrokken, kost het meer tijd om naar het westen te gaan. Zie het als een soort lopen tegen de wind in.

De jetstream

De jetstream is de echte reden waarom je vluchttijd varieert, afhankelijk van de richting van je bestemming. Straalstromen zijn luchtstromen die plaatsvinden op zeer grote hoogten, inclusief die waar vaak vliegtuigen in vliegen.

Volgens de Cornell University Astronomy Department zijn er grote luchtbellen in de atmosfeer (cellen genoemd) die over de hele wereld bewegen en ze kunnen invloed hebben op hoe lang je in die eenvoudige stoel zit.

Volgens Cornell zijn de belangrijkste cellen op aarde de poolcellen (gelegen nabij de polen van de aarde) en de Hadley-cellen (die zich vormen nabij de evenaar). De rotatie van de aarde is sneller op de evenaar omdat dit het breedste punt ter wereld is. En omdat het sneller is, verplaatsen deze Hadley-cellen zich sneller over de aarde, van noord naar zuid, dan polaire cellen, waardoor windtunnels worden gecreëerd, ook bekend als jetstreams. Deze straalstromen hebben de neiging om zich in een golvend patroon van west naar oost te verplaatsen, geholpen door de rotatie van de aarde. Dus ja, de rotatie van de aarde is een factor in dit wetenschappelijke dilemma, maar het is niet de belangrijkste reden waarom je vluchttijd anders is, afhankelijk van de richting van je vlucht.

Als je vliegtuig langs een jetstream naar het oosten vliegt, kan het een hogere snelheid halen. In februari 2019 slaagde een Virgin Atlantic-vlucht er zelfs in om met een jetstream 801 mijl per uur te breken op een vlucht van Los Angeles naar Londen.

Maar deze jetstreams hebben ook hun eigen gevaren, die kunnen onvoorspelbaar weer en turbulentie veroorzaken.

Ook is gebleken dat vluchten naar het oosten een ernstigere jetlag veroorzaken, dus reizigers die naar het oosten gaan, moeten klaar zijn voor een langere hersteltijd, zelfs als hun vlucht eerder dan verwacht binnenkomt.