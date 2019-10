Huis van Afgevaardigden stemt straks over afzettingsprocedure van Trump

In de Verenigde Staten stemt het Huis van Afgevaardigden donderdag over de afzettingsprocedure van president Donald Trump. Er zal gestemd worden over een resolutie die “het lopende onderzoek bevestigt dat momenteel door de commissies wordt uitgevoerd in het kader van de impeachmentprocedure” en die de “procedure voor de volgende onderzoeksdaden” zal vastleggen, meldde de Democratische voorzitter van het Huis, Nancy Pelosi, eerder in een brief aan de andere Democraten.