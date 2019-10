Piek in aantal huidkankers (maar dat is geen reden tot paniek)

In 2017 werden in ons land 41.169 huidkankers vastgesteld, zo blijkt uit de meest recente gegevens van de Stichting Kankerregister. Dat is een toename met 1.927 of bijna 5 procent ten opzichte van het jaar voordien. Het aantal melanomen die gediagnosticeerd werden steeg van 3.062 in 2016 tot 3.361 in 2017 (+10 procent). Ter vergelijking: tien jaar geleden werden ‘slechts’ 1.702 Belgen hierdoor getroffen. Dat schrijft Het Laatste Nieuws donderdag.